İncesu'da aşure etkinliği
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin İncesu ilçesinde muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.
İlçede ilk etkinlik İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi.
Etkinliğe İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Dernek Başkanı Mustafa Alper, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlatılan aşure dua eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.
İncesu Kız İmam Hatip Lisesindeki etkinliğe ise İlçe Emniyet Müdürü Ümit Hanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Konuralp Usta, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Okul müdürü Atila Bülbül, etkinlikte yaptığı konuşmada, Müslümanlar için muharrem ayı ve aşurenin önemli yeri olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Konuşmanın ardından katılımcılara öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan aşure ikram edildi.
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İncesu'da aşure etkinliği
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