İndirim çadırı vatandaşları bekliyor

İstanbul Yenibosna’da kurulan indirim çadırı müşterilerini bekliyor. İçerisinde yüzde 70’e varan indirimli ürünlerin yer aldığı indirim çadırına vatandaşlar şimdiden ilgi gösterdi. İlginin haftasonu aşırı şekilde yükselmesi bekleniyor. İndirim çadırında giyimden ayakkabıya, oyuncaktan bijuteriye kadar birçok indirimli ürün bulunuyor. Ayrıca yeni yıl öncesi ihtiyaç sahipleri de unutulmadı. Çadırda ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak, yetişkinlere ise çeşitli ürünlerde hediyeler veriliyor.

“Yüzde 70’e yakın indirimlerimiz var”

Türkiye’nin çeşitli illerinde kurdukları indirim çadırlarından İstanbul’un Yenibosna ilçesinde de açan Markalar Çadırı’nın Genel Koordinatörü Ezgi Tarhan, konuyla ilgili olarak, “Yüzde 70’e yakın indirimlerimiz var. Oyuncak kısmımız var, ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza oyuncak hediye ediyoruz. Çocuklar oyuncaksız kalmasın. İhtiyaç sahibi olan diğer bireylerin de ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız.100 TL’lik alışveriş yapanlar oyuncak kısmında geçerli hediye kuponu alıyorlar. Özellikle haftasonları çok yoğun oluyor” dedi.

2 alana bir bedava

Ayakkabılarda 2 alana bir bedava kampanyası uyguladıklarını aktaran Tarhan, “Deri ceketlerde de fiyatlar çok uygun. Kazakların fiyatları 20 TL’den başlıyor. Tesettür bölümünde bayanlar istediklerini de bulabilir” diye konuştu.

“Fiyatlar çok uygun”

Alışveriş için marka çadırını gelen bir vatandaş, “Çok harika, orijinal ürünler. Gayette indirimli. Fiyatlar çok uygun normalde bin 300 küsür lira bu mont ama burada 450 TL civarında. Şuanda aldım bile” şeklinde duygularını paylaştı.