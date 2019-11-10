ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Musa Kazım Çetin
Türk Telekom: Hunter, Muhammed Baygül 19, Fall 7, Wiltjer 10, Campbell 16, Metin Türen 2, Egemen Güven 2, Johnson 10, Şafak Edge, Polat Kaya,
OGM Ormanspor: Kloof 5, Kikanovic 18, Babic 15, Cevher Özer 19, Warren 7, Dorukhan Engindeniz 8, Tuna Han Dikmen, Caner Ercan 4, Mert Alemdar, Barış Ömer Erlim
1. Periyot: 15-24
Devre: 32-43
3. Periyot: 49-56
Beş faulle çıkanlar: 22.55 Hunter (Türk Telekom), 36.59 Kloof (OGM Ormanspor)
Diskalifiye: 31.42 Dorukhan Engindeniz (OGM Ormanspor)
ANKARA (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor, Türk Telekom'u 76-66 mağlup etti.
Karşılaşmaya iki takım da hücumda etkili başladı. Türk Telekom'da Fall, Wiltjer, Campbell ve Muhammed Baygül takımın skor yükünü sırtladı. Konuk ekipte ise Kloof, Kikanovic, Babic ve Cevher Özer sayılarda etkili olan isimlerdi. İlk 5 dakikası Türk Telekom'un 13-12 üstünlüğünde geçilen ilk çeyreği OGM Ormanspor 24-15 önde bitirdi.
OGM Ormanspor ikinci periyotta iyi takım savunması yaparak rakip oyuncuları pota altına sokmadı. Hızlı hücumları iyi değerlendiren konuk ekip, soyunma odasına 43-32 önde gitti.
İkinci yarı Türk Telekom'dan Wiltjer'in 3 sayılık basketiyle başladı. Savunmada daha gayretli olan mavi-beyazlı başkent ekibi, çeyreğin ilk 5 dakikasında farkı 4 sayıya (45-41) kadar indirdi. Ardından oyunda kontrolü eline alan OGM Ormanspor, son periyoda 56-49 üstün girdi.
Final periyoduna daha iyi başlayan ekip, konuk OGM Ormanspor oldu. Yeşil-beyazlı takım özellikle dış atışlardan sayılar bularak 34. dakikada 66-58'lik skorla üstünlüğünü sürdürdü. Son 1,5 dakikaya 74-66 galip durumda giren OGM Ormanspor, başkent derbisini 76-66 kazandı.
Bu arada, ev sahibi Türk Telekom karşılaşmaya, "81. Yılında Atamızı Özlem ve Saygıyla Anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
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