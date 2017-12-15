İnovasyonun dahisi, Konyalı sanayiciler ile buluştu

Innopark Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda inovasyon alanında uzman kabul edilen ve çok sayıda uluslararası projede görev alan Finlandiyalı Prof. Dr. Helena Forsman da Konyalı sanayiciler ile buluştu. Konferansta, inovasyonun sadece ürün geliştirmek için yapılmaması, müşterilere de fayda sunması gerektiği ifade edilirken, pazarlamanın da göz ardı edilmemesine dikkat çekildi.

“Sadece yeni ürün ortaya koymak için inovasyon yapılmaz”

KOBİ’lerin inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda çok sayıda uluslararası projede görev alan Prof. Dr. Helena Forsman, katılımcılara niçin inovasyon yapılması gerektiği, inovasyonun çeşitleri gibi konularda bilgiler verdi. İnovasyon yapan firmaların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında uyarıda bulunan Forsman, “Sadece yeni bir ürün ortaya çıkarmak için inovasyon yapılmamalı. Bu ürünü müşterilerinizin hizmetine sunmalısınız. Burada müşteriye sadece ürünü satmak değil, ona bu konuda çözüm üretmek de önemli. Müşterilerinizi sunduğunuz çözümlere, hizmetlere alıştırırsanız o sizin müşteriniz olarak kalmaya devam eder. Sadece ürün odaklı inovasyon yaparak büyüyen bir firma yok” şeklinde konuştu.

İnovasyon yoluyla ortaya çıkarılan yeni bir ürünün pazarlamasında da dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Forsman, yeni pazara açılırken o pazarın bulunduğu ülkenin yasalarının, teknoloji alt yapısının ve kültürel özelliklerinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi. Forsman, özellikle yüksek teknoloji ürünler için pazara girme zamanının önemli olduğunu ifade ederek, yanlış zamanda girilen pazarın, ürünün ve firmanın yok olmasına neden olabileceğini sözlerine ekledi.

“Innopark, yüksek teknoloji ürünlerin üretimini ve ihracatını artıracak”

Innopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı ise, Konya Sanayi Odası tarafından şehre kazandırılan Innopark’ın Konya ve bölgesinde inovasyona dayalı ekonomik büyümeyi sağlamak, bölgede orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimini ve ihracatını artırmak amacıyla kurulduğunu söyledi. Innopark’ın Konya’nın üretim merkezi olan Konya Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunduğuna dikkat çeken Botsalı, “Ülkemizdeki 68 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) içindeki çok az sayıdaki OSB’de konumlandırılmış TGB’lerden biriyiz. Innopark, bu özelliği nedeniyle ülkemizdeki diğer TGB’lerden farklı politika ve stratejiler geliştirmek zorunda. Bölgemizdeki inovasyona dayalı ekonomik büyüme, ancak iyi çalışan bir bölgesel inovasyon ekosistemi ile mümkün. Innopark, bu gerçeği göz önüne alarak Konya bölgesinde iyi çalışan bir inovasyon ekosistemi oluşturulmasına yoğunlaşmış durumda. Bu ekosistemdeki aktörler arasında etkin iletişim ve etkileşim sağlayacak faaliyetlerimize öncelik veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Ar-Ge’yle elde edilen ürünün seri üretiminin yapılması amaçlanıyor”

Sadece Ar-Ge’ye değil, Ar-Ge faaliyetlerinde elde dilen bilginin kullanımı ile ekonomik kazanç elde etmeyi sağlayan inovasyon faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini aktaran Botsalı, bu amaçla Innopark sınırları içerisinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkarılan teknoloji yoğun ürünlerin seri üretiminin de yapılmasını arzu ettiklerini bildirdi. Botsalı, Konya TGB içinde teknolojik ürünlerin seri üretiminin yapılabileceği binalar inşa ettiklerini sözlerine ekledi.