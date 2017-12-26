İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir inşaatta çalışan işçilerin metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi. Merkez Yenişehir ilçesi ofis semtinde bulunan 5 katlı bir inşaatın son katında çalışan 2 işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Altıncı katın kolonlarını oluşturmak için gerekli olan tahtaları çivi ile çakan işçilerin, binanın kenarına kadar sarkmaları kameralara yansıdı.