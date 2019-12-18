“İnsan Mektebi” projesi tanıtım toplantısı
KONYA (AA) – Konya'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından evrensel ahlaka ve milli değerlere sahip bir nesil inşa etme amacıyla hazırlanan "İnsan Mektebi" projesi, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, Konya Valiliği himayesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hazırlanan proje için Selçuklu Kongre Merkezi'nde organize edilen tanıtım toplantısında, Konya'nın eğitim hamleleriyle ön plana çıkan kadim bir şehir olduğunu söyledi.
"İnsan Mektebi" projesini güzel, büyük ve iddialı bulduğunu belirten Gür, "Proje, Milli Eğitim Bakanlığı 'Vizyon 2023'ün Konya versiyonu olarak nitelendirilse de ben 'Vizyon 2023'ün de bir adım ötesine geçmiş bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Konya'yı bir öğrenme merkezi, eğitim öğretimi odağına alan bir kent haline getirme projesi, bir nevi seferberlik. Bizim de merkez teşkilat olarak proje sürecinden öğreneceğimiz çok şey olacağını düşünüyorum. Çok ilginç ve güzel bir uygulama." ifadelerini kullandı.
Umut Gür, uygulamanın Konya'dan çıkmasının şaşırtıcı olmadığına dikkati çekerek, "Konya'nın ekonomik ve sosyal gelişmesi son derece hızlı oldu. Milli Eğitim Bakanlığından önce Devlet Planlama Teşkilatı ve Kalkınma Bakanlığında görev yaptım. Özellikle bu kentteki gelişmeyi çok iyi biliyorum, izliyorum. Bu anlamda tam da Konya'ya yakışan bir proje oldu." diye konuştu.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da büyük hedeflerle yola çıkılan projeyle gurur duyduğunu dile getirdi.
Konya İnsan Mektebi'nde öğrencilere deney ve gözlem yapabilecekleri, ufkunu genişletecek bir teknik altyapı hazırlamayı amaçladıklarını dile getiren Toprak, toplumsal sorunların eğitim ve ahlakla aşılabileceğini vurguladı.
Ahlaka dayalı, bilim ve teknolojiden uzaklaşılmayan çalışmalara büyük önem verdiğinin altını çizen Vali Toprak, "İnsanı merkeze alan, milli ve manevi değerlerle donanmış, teknolojiden kopmayan, kültürüne bağlı, geçmişiyle gurur duyan, gelecekte ne yapacağını planlayabilen, sanata, kültüre duyarlı evlatlar yetiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise projenin insana dokunan, ruh, anlam ve eylem bütünlüğü çerçevesinde çocukların çok yönlü olarak yetişmelerini amaçlayan bir proje olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Eğitime yapılan her hizmetin değerli olduğunun, geleceğinin Türkiyesi'nin eğitimli nesillerden yükseleceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden eğitimi günlük hayatımızın merkezine alan bütün çalışmalara destek veriyoruz. Hep birlikte başarılı olabiliriz. Bugün projenin paydaşları olarak burada birlikte yer alabiliyorsak, aynı şekilde hepimiz bu konuyu önemsersek başarılı olabiliriz."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de birer konuşma yaparak, projenin gelecek nesillerin nitelikli şekilde yetişmesi konusundaki önemine dikkati çekti.
Konuşmaların ardından projeye ilişkin sunumlar yapıldı.
-
“Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset Üzerine Düşünceler Konferansı”
-
“İnsan Mektebi” projesi tanıtım toplantısı
-
KAEÜ'de genç girişimciler söyleşisi düzenlendi
-
Niğde'de “Uluslararası Göçmenler Günü” etkinliği
-
Kayseri'de yaşlı hastanın kalp boşluğu, kapalı ameliyat yöntemiyle kapatıldı
-
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.