İnternetten bıkan çocuklar doğal yaşama geri döndü

Son yıllarda unutulmaya yüz tutan pek çok oyun, Aydın’ın Köşk ilçesinde yeniden yaşatılmaya başlandı. Hafta sonları ve okul çıkışlarında çocuklar park ve bahçelerde misket oynayarak daha sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeye başladı. Misket oynadıkları zaman gece daha güzel uyuduklarını belirten çocuklar misketle daha kalabalık oyun oynayabildiklerini belirttiler.

Boş zamanlarında bilye oynayarak geçirdiklerini ifade eden çocuklar, “Köşk’te evlerimizin çevresi müsait olduğu için okul çıkışı sokakta buluşup bilye oynuyoruz. Bilgisayar ve dijital oyuncaklarla sadece tek kişi oynuyor ve tamamen sanal olduğu için büyüklerimiz gerçek oyunları tavsiye etti. Gerçekten sokakta veya bahçede oynamak daha keyifli oluyor. Oyun bittikten sonra yemeklerimizi daha güzel yiyor ve daha rahat uyuyoruz” diye konuştular.

İbrahim Kılınç

