İntörn temsilcileri Selçuk Tıp’ta buluştu

Çalıştayda, intörn hekimlerin çalışma koşulları, meslek sorunları, eğitim sürecinin olumlu tarafları tartışılırken, geliştirilmesi gereken konu başlıklarında fikir alışverişinde bulunuldu.

SÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, “Hekimliğin intörnlük döneminin değişik fakültelerdeki uygulamalarının gözden geçirilerek fakülte, hastane, intörn ve bu konunun diğer paydaşlarının da mutlu olabileceği ortak beklentilerini daha standart ve kurumsal bir yapı haline dönüştürülme zorunluluğu karşımızda güncel bir sorun olarak duruyor. Ülkemiz tıbbının geleceği olarak gördüğümüz genç hekim adaylarımızın, fakültemizdeki yaşamlarına duyarsız kalmayarak, onlarla bireysel ve toplu görüşmeler yaparak meslektaşlarımızın her şeyden önce ve en önemlisi hekim kardeşlerimizin kronikleşmiş mesleki ve sosyal sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bu çalıştayı düzenledik. Bu konuya duyarsız kalmayan bizim bu heyecanımıza katılan 31 farklı tıp fakültesinden gelen arkadaşlarımıza, fakültelerinin yönetimlerine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

SÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, çalıştayın amacı ve niteliği hakkında konuşmasını gerçekleştirdi. Çalıştayda, intörn hekimlerin çalışma koşulları, meslek sorunları, eğitim sürecinin olumlu tarafları tartışılırken, geliştirilmesi gereken konu başlıklarında fikir alışverişinde bulunuldu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ayşen Melek Aytuğ Koşan “Dünya ve Türkiye’de İntörn Hekim Profili”, Prof. Dr. Ahmet Ak “Eğitim Programına Genel Bakış”, Yrd. Doç. Dr. Memduha Aydın “İntörn ve İlişkileri”, Doç. Dr. Kürşat Altınbaş “İntörn Hekim Hangi Becerileri Öğrenmeli”, Prof. Dr. Kamil Hakan Doğan “İntörn Hekim Olmanın Yasal ve Etik Boyutu” konu başlıklarında sunum yaptı. Çalıştayda ayrıca intörn temsilcilerinin gerçekleştirmiş olduğu sunumlardaki örnekler, Kayped uygulaması üzerinden oylanarak en çok puan alan özellikler bildirge taslağı hazırlığı için kayıt altına alındı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyhekim Salonu’nda yapılan çalıştaya Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 30 farklı fakülteden 32 İntörn temsilcisi ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn hekimleri katıldı.