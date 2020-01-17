Irak'ın kuzeyinde şehit olan Altınayak'ın ailesine acı haber ulaştı
KONYA (AA) – Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla şehit olan sözleşmeli Piyade Er Fevzi Altınayak'ın, şehadet haberi ailesine verildi.
Şehidin memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'ndeki evine giden Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Müftü Abdurrahim Kocagöl ile askeri yetkililer, baba Mehmet ile anne Elif Altınayak'a acı haberi verdi.
Şehidin baba ocağına ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları, taziye için eve geldi.
Bir yıldır asker ve bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi yarın Dığrak Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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