İran heyeti Türkiye’de
Tahran’da birincisi yapılan toplantının ikincisi bugün Ankara’da gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığında yapılan toplantıya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığındaki heyet ile İran İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari ve beraberindeki heyet katıldı. Toplantı sonrası iki heyet arasında toplantı sonuç tutanağı imzalandı. Toplantıda terörün her türlüsüyle mücadele, organize suçlarla mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele, insan kaçakçılığıyla mücadele, düzensiz göç ile mücadele ve sınır güvenliğinin arttırılması konularında ortak hareket etme kararı alındı.
Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı kapsamında Ankara’ya gelen İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari’yi makamında kabul etti.
İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz günlerde İranlı mevkidaşı Abdurrıza Rahmani Fazli ile birlikte başkent Tahran’da Karma Güvenlik Toplantısı’na katılmış, sonrasında güvenlik, sınır kontrolü ve kaçakçılık ile mücadele konularında açıklamalarda bulunmuştu. Soylu açıklamasında, “Büyük bir medeniyet havzasının iki önemli yapı taşı olan İran ve Türkiye’nin özellikle güvenlik konularında bir araya gelmesi ve adımlarını, yol haritalarını belirlemesi bölgemizin hem huzuru, hem refahı hem de güvenliği ve asayişi için en önemli nokta olarak altı çizilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.
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