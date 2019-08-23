İrem Baysal, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
KONYA (AA) – Beyşehirli Milli Tekvandocu İrem Baysal'ın, İspanya'da yapılacak Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor Kulübü Antrenörü Nafiz Çakır, salonlarından yetişen Beyşehirli milli sporcu İrem Baysal'ın katıldığı gençler milli takım seçmelerinde birinci gelerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi.
Başarılı sporcunun 68 kiloda milli takım kadrosuna girebilmek için mücadele ettiğini aktaran Çakır, "İlçemizin gururu olan sporcumuzu gençler milli takım seçmelerinde elde ettiği birincilikten ötürü tebrik ediyorum. Milli forma altında İspanya'da yapılacak Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda da başarılar diliyorum." dedi.
İrem Baysal da, Türkiye'yi Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda temsil edecek olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Hedefim İspanya’da da kilomda Avrupa şampiyonluğunu kazanmak. Daha önce de ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiğim birçok başarı var. Bu başarılarıma yenisini ve daha büyüğünü eklemek istiyorum." şeklinde konuştu.
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