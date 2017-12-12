İsrail mezaliminde 163 kişi yaralandı

İsrail mezaliminde dün Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde aralarında gazetecilerin de olduğu 163 kişi yaralandıBatı Şeria ve Gazze Şeridi’nde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesini protesto etmeye devam Filistinlilere İsrail işgal güçleri yine sert müdahale etti. Toplamda 163 kişi yaralandı. Filistin Kızılay yetkilileri, Bata Şeria’da Filistinli gençler ve İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda 66 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.