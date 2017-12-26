İstanbul Beyoğlunda korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu’nda bir iş hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı mı yoksa başka bir nedenden mi olduğu araştırılırken çıkan yangın sonucu üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti.