İstanbul Valisi’nden yılbaşı önlemlerine ilişkin flaş açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin Tuzla’da yaşanan ‘koku’ soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada ise “İlgili birimler çalışmalarını devam ettiriyorlar. Henüz kesin tespit edilen bir şey yok. Elde bir takım araçlar kişiler mevcut.. Kesin sonuçlar elde edildikten sonra gerekli işlemler yapılacaktır. Kimsenin herkesin solduğu havayı kirletmeye hakkı yok” ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor…