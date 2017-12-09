İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

Kapatılacak yollar şöyle; Atakent Mahallesi 4. Caddenin 3. Cadde ile kesişiminden Hazreti Osman Camii kavşağına kadar olan kısım ile222. Caddenin Hazreti Osman Camii kesişimi ile 223. Cadde kesişimi arasında kalan kısımları, Atakent Mahallesi 4. Caddeyle kesişimi bulunan Atatürk Caddesinin, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Anadolu Lisesi Çıkışının ve 3.Cadde istikametinde isimsiz sokak çıkışının, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinden gelişe göre 4.Caddeye çıkış kısımları, Atakent Mahallesi 222.Caddeyle kesişimi bulunan TOKİ Manolya Evleri Sokak, 235.Sokak ve 222. Caddenin Hazreti Osman Camii kesişimi ile 223.Cadde kesişimi arasında kalan muhtelif benzinlik, alışveriş yerlerinin otoparkları ile muhtelif konut otoparklarının caddeye çıkan kısımları.

Alternatif güzergâhlar ise şöyle; Turgut Özal Bulvarı, İkitelli Caddesi.