İstMarina'da “festival tadında” etkinlikler başladı
İSTANBUL (AA) – İstMarina AVM, yeni yıla sayılı günler kala birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık kış gün dönümüne özel olarak düzenlenen ve 2 gün süren etkinlikler dizisi, katılımcıların eğlence dolu anlarına sahne oldu.
Ünlü astrolog Dinçer Güner'in astroloji söyleşisiyle başlayan program, Kemal Doğulu'nun müzik ziyafeti ile devam etti. 22 Aralık'ta Zeynep Turan'ın astroloji sohbetlerine ev sahipliği yapan İstMarina AVM, aralık ayı boyunca ünlü isimleri ağırlayacak.
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