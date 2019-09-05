Isuzu D-Max, TransAnatolia'yı kadın pilotlarıyla 3. kez tamamladı
İSTANBUL (AA) – Anadolu Isuzu'nun kadın yarış pilotları, dünyanın en zorlu yarışlarından olan ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TransAnatolia Rallisi'ni Isuzu D-Max ralli otomobiliyle tamamladı.
Anadolu Isuzu'nun açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk ve tek pick-up üreticisi Anadolu Isuzu, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi'ni kadın pilotlarıyla tamamlama başarısını gösterdi.
OffRoad deneyiminin maksimum şekilde yaşandığı Transanatolia Rallisi'nde kum, toprak ve kaya zeminleriyle geçen 7 gün sonunda Anadolu Isuzu'nun kadın pilotları Yeşim Nur Mantaş ve Pınar Çelikel, bitiş bayrağını Göbeklitepe'de gördü.
Faaliyetlerinin her noktasında hassasiyet gösterdiği kadın-erkek eşitliği değerini, yarış ortamına da katan Anadolu Isuzu, geçen yıl olduğu gibi, bu sene de TransAnatolia yarışına kadın pilotlarıyla katılmış oldu.
Güçlü ve dayanıklı şasi alt yapısını 4×4 çekiş sistemiyle birleştiren Isuzu D-Max, özellikle kayalık zeminlerde yoluna takılmadan devam ederek her yol şartında dayanıklı ve performanslı yapısını gösterdi.
– Yedi günde 2,3 bin kilometre yol aldılar
Yedi günde toplam 2 bin 300 kilometrelik parkuru aşan Anadolu Isuzu pilotları, ilk gün yarışa Bolu Abant Gölü'nden başlayıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu tamamladı. İkinci gün Haymana'dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Meke ve Acıgöl parkurunu tamamlayan takım, üçüncü gün Acıgöl'den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, dördüncü gün Kapadokya'dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş etabını geçti.
Takım, beşinci gün Kahramanmaraş'tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, altıncı gün Nemrut Dağı'ndan Atatürk Barajı ve Mardin etabını, yedinci gün ise Mardin'den Göbeklitepe parkurunu aşarak 2019 yılı TransAnatolia rallisini tamamladı.
Bu yıl Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi nedeniyle yarış burada biterken, dünya basınında geniş yer bulan organizasyon Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklendi.
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