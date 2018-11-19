İtalyan mutfağı Ankara'da tanıtıldı

ANKARA (AA) – İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen “3. İtalyan Mutfağı Haftası”nda İtalyan mutfağı tanıtıldı.

"Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası" (19-25 Kasım) kapsamında düzenlenen "3. İtalyan Mutfağı Haftası", Ankara gerçekleştirilen basın toplantısıyla başladı.

İtalya Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Margherita Gianessi, dünya genelinde düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında bin 500’e yakın aktivitenin gerçekleştirildiğini belirterek Ankara’daki etkinliğin de bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Etkinliğin Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapıldığını belirten Gianessi, "Biz bu etkinlikleri, İtalyan mutfağını, tarımsal gıda sistemini ve turizmini desteklemek için düzenliyoruz." dedi.

Gianessi, ürünlerin tescilli “coğrafi işaretlerle” satılmasını desteklediklerini dile getirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Dr. Ayşegül Demircioğlu, ürünlerin satışında coğrafi işaretlerin büyük öneme sahip olduğunu belirterek bunun ürünün kalitesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Demircioğlu, “Coğrafi işaretli ürünler alarak ülke ekonomisini, kırsal kalkınmayı ve turizmi destekliyoruz." diye konuştu.

– İtalyan Şef Bob makarna pişirdi

Toplantının ardından "Michelin Yıldızlı" İtalyan Şef Christoph Bob, İtalya’nın geleneksel ev yapımı makarnası “Gnocchi Sardi”yi pişirdi ve katılımcılara ikram etti.

Hafta çerçevesinde İtalyan mutfağıyla ilgili konferans ve yemek programları organize edilecek.