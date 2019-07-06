İtalyan otomobil mirası Torina'da sergileniyor
İSTANBUL (AA) – Fiat Chrysler Automobiles (FCA) tarafından, markalarının geçmişten bugüne tasarım ve performans mirasını yansıtan lokasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, FCA 3 farklı lokasyonda yer alan ve ziyaretçilerini otomobil tarihinde adeta bir yolculuğa çıkaran “FCA Heritage” tesislerinden dördüncüsünü, İtalya’nın Torino kentindeki Mirafiori sanayi kompleksi içerisinde bulunan Fiat’ın tarihi üretim tesislerinde devreye aldı.
Önceki adı “Officina 81” olan üretim tesisindeki “Heritage Hub” (Miras Merkezi) adı verilen binada, ziyaretçilere geçmişten bugüne Alfa Romeo, Fiat, Lancia ve Abarth markalarının öne çıkan modelleriyle tasarım ve performans alanındaki birikimine tanıklık etme imkanı sunuluyor. Bu özel alan düzenlenen uluslararası etkinliklerle de söz konusu otomobil markalarının tarihlerini koruma misyonu gözler önüne sererken, aynı zamanda tanıtım ve kutlamalara da ev sahipliği yapıyor.
Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kuran FCA Heritage’in yeni binası, hardal ve yeşil renkler, beton zemin ve sayısız metal sütunla donatılan kimliği ile ziyaretçilerini büyülü bir endüstriyel atmosferde ağırlıyor.
Bina içerisinde FCA Heritage koleksiyonundan Alfa Romeo, Fiat, Lancia ve Abarth’ın 250 adet dönem otomobili, 15 bin metrekarelik alana sahip bölümde sergileniyor. Binanın orta bölümünde ise motorlu taşıtların bir asırdan daha uzun süreli gelişimini gözler önüne seren, sekiz ayrı temada farklı tür, dönem ve FCA markalarına ait 64 otomobil yer alıyor. Ayrıca bina içerisinde Mirafiori’ye dair, açılışından itibaren geçen 80 yılın çeşitli fotoğraf ve metinlerle anlatıldığı “Asma Sergi” de bulunuyor.
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