İttifak Holding Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı
ANTALYA (AA) – Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen İttifak Holding Konyaspor, ilk antrenmanını yaptı.
Yeşil-beyazlıların, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki basına açık antrenmanı, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Konya ekibinde, ligin ilk yarısında lisansları çıkarılmayan ve yeniden kadroya dahil edilen Leonard Zuta ve Uğur Demirok da idmanda yer aldı. İzinli olan Mia'nın ise yarın kampa katılacağı belirtildi.
İttifak Holding Konyaspor'da grip olan Nejc Skubic ise antrenmana katılmadı.
Konyaspor'da sportif direktörlüğe getirilen Mehmet Yıldırım da antrenmanı takip etti.
– Kocaman'dan motivasyon konuşması
İttifak Holding Konyaspor yönetiminin, yola devam edeceğini açıkladığı teknik direktör Aykut Kocaman, antrenman öncesinde futbolcularıyla konuştu.
Saha ortasında gerçekleşen konuşmaya Kocaman, oyuncularının yeni yılını kutlayarak başladı. Kötü bir süreçten geçtiklerini dile getiren Aykut Kocaman, ligin ikinci yarısının Konyaspor için çok daha iyi geçeceğine inandığını belirtti.
Kocaman, oyuncuların kendilerine inanmaları gerektiğini ve bunun başarıyı getireceğinin altını çizdi.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.
– Konyaspor'un hazırlık maçları
Yeşil-beyazlı ekip Antalya kampında 3 hazırlık maçı yapacak.
Konyaspor, 7 Ocak Salı günü Bursaspor, 9 Ocak Perşembe günü Altınordu ve 11 Ocak Cumartesi günü Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
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İttifak Holding Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı
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