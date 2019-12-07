İYİ Parti'den VakıfBank hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin açıklama
ANKARA (AA) – İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, VakıfBank hisselerinden bir bölümünün Hazine'ye devrine ilişkin, "Eğer Türkiye'de vakıflar ile ilgili uygulamalar Türk Medeni Kanunu'nun ve Anayasa'nın güvencesinde ise yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal edilmesi gerekir." dedi.
Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, VakıfBank hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine'ye devredilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği VakıfBank hisselerinin satılabilir veya devredilebilir olmadığını belirten Paçacı, "Vakıf malı tahsisli maldır, tahsis edilen vakıf veya amaç haricinde kullanılamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün VakıfBank'taki hisseleri mazbut vakıflara ait olup Osmanlı dönemi vakıflarına ait gelirler ile kurulan bir bankadır." ifadelerini kullandı.
Paçacı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu varlığı vakıflar adına idare ettiğini, devredilen hisselerin herhangi bir idari organa ait olmadığını belirtti.
İçinde bulunulan ekonomik ortamda bankanın satış işine girişilmesinin kabul edilebilir olmadığını savunan Paçacı, "Bu durumda bilançosunda karlılığının en az olduğu kriz döneminde banka satmak, yok pahasına bir satış olacaktır. Bu durum piyasada 'ucuza mal kapatmak' anlamına gelir ve bu durum hukuk devleti anlayışı ile uyuşmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Paçacı, bu değişimin bankaya doğrudan siyasi müdahale olarak görüleceğini öne sürerek, "Bu el değiştirmede dışarıdan Türkiye analizi yapan kurumlar ve Türkiye'deki yabancı yatırımcıları olumsuz etkileyecektir. Güven kaybı artarak devam edecektir." dedi.
Paçacı, yasaların ve kamuoyunun, vakıf malı olan kamu bankası VakıfBank'a bugüne kadar sahip çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Eğer ülkede Sermaye Piyasası Kanunu, Vakıflar Kanunu varsa eğer Türkiye'de vakıflar ile ilgili uygulamalar Türk Medeni Kanunu'nun ve Anayasa'nın güvencesinde ise yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal edilmesi gerekir."
-
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
-
KAEÜ'nün projesiyle kaliteli yem üretiliyor
-
Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz son yolculuğuna uğurlandı
-
İYİ Parti'den VakıfBank hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin açıklama
-
AK Parti'de nöbetçi vekil İsmail Emrah Karayel gündemi değerlendirdi
-
Etli ekmek ustaları AA tarafından düzenlenen “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.