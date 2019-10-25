İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıl dönümü resepsiyonu
ANKARA (AA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanının da iyiliği için Türkiye'nin iyiliği için denediğimiz ve maalesef olmayan bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz imzalayacağız, teklif bizden destek sizden. Türkiye'nin nefes almasını sağlayın." dedi.
İYİ Parti'nin 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyona, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Jülide Sarıeroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.
Akşener, resepsiyonda yaptığı konuşmada hem iktidarın hem ana muhalefetin hem de diğer siyasi partilerin temsilcilerinin resepsiyonda olduğunu belirterek, bunun önemli bir resim olduğunu söyledi.
Bu resmin, Barış Pınarı Harekatı'nda oluşan bir resim olduğunu vurgulayan Akşener, "Bu resim milli bu fotoğraf. Milli meselelerde bir araya gelinebileceğini, iş milli meselelere geldiğinde, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda, birlikte hareket etmek zarureti doğduğunda işte bu beyaz örtülü masanın etrafında bir araya gelindiği gibi Meclis'te de milli meselelerde bir araya gelinir. Bu milletimizin bize verdiği bir emirdir. Bu milletimizin ferasetinin, irfanının, hikmetinin bize yüklediği bir görevdir." diye konuştu.
Bugün Meclis'te, İYİ Parti'nin teklifiyle siyasi partilerin bir araya gelerek, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aldığı kararı kınadıklarını belirten Akşener, şöyle devam etti:
"Ben Amerikan Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanına yazdığı mektubu kınadım ve beyefendiye 'peluş kafalı' dedim. Belki bizi yönetenler söyleyemeyebilir ama bizim söylememiz gereken bir konuydu. Türkiye Cumhurbaşkanının boynuna bir kement takıldığı zaman o boyun sadece Sayın Erdoğan'ın boynu değildir. Türk milletinin temsilcisi olduğu, Türk devletinin temsilcisi olduğu için Türk milletinin boynuna atılmış bir kementtir. O kementi söküp atmak da her birimizin görevidir."
Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesi dileğiyle, "Bir yıldır evet biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni milletimiz uygun gördü deniyoruz ama olmuyor. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanının da iyiliği için Türkiye'nin iyiliği için denediğimiz ve maalesef olmayan bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz imzalayacağız, teklif bizden destek sizden. Türkiye'nin nefes almasını sağlayın." dedi.
Resepsiyonda daha sonra İYİ Parti'nin kuruluşuna ilişkin sinevizyon gösterisi sunuldu.
-
“Harekata başarısız demek körlüktür”
-
İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıl dönümü resepsiyonu
-
Başkentte kaçak alkol operasyonu
-
Türk askerine “Pınar”lı teşekkür
-
2. Mülteci Film Festivali başladı
-
Rus Medya Konseyi üyesi gazeteciler Kırşehir'de
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.