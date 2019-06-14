İzmir'de çalışanların öğle yemeği tercihi döner oldu

İZMİR (AA) – Edenred Ticket Restaurant kartın İzmir verilerine göre aylık ortalama 346 lira yükleme yapılan yemek kartları en fazla döner restoranları, fast food zincirleri ve kafelerde kullanılıyor.

Edenred Ticket Restaurant yetkilileri, İzmir'deki yemek kartı kullanım alışkanlıklarını değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda açıklanan sonuçlara göre İzmirli çalışanlar öğle yemeklerinde tercihlerini döner restoranlarından yana kullanıyor. İkinci tercih fast food zincir restoranlar, üçüncü tercih ise kafeler olarak dikkat çekiyor.

İzmir'deki firmalar çalışanlarına ayda ortalama 346 lira tutarında yemek kartı sağlıyor. Edenred'in İzmir'deki 150 binin üzerindeki yemek kartı kullanıcısı değerlendirildiğinde ise kart başına ortalama harcama tutarı günlük 38 lira olarak gerçekleşiyor.

Kentte en fazla yemek kartı kullanılan bölgeler ise Bornova, Karşıyaka ve Alsancak olarak dikkat çekiyor.

Edenred Türkiye Pazarlama Direktörü Zeynep Dura, toplantıda yaptığı konuşmada, yemek kartı kullanan şirketlerin çalışan başına ayda 420 lira, yılda ise 5 bin liraya kadar vergi avantajı elde ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerinde yemek kartlarının toplam çalışanların yüzde 25'i tarafından kullanıldığına işaret eden Dura, "Türkiye'de bu oran sadece yüzde 12 civarlarında. Restoranlardan çalışanlara sistem içinde faaliyet gösteren tüm paydaşlara önemli faydalar sağlayan bu çözümün tüm şirketlerde uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Nitekim yemek kartları özellikle KOBİ'ler için maliyetlerini kontrol etme ve çalışan bağlılığını artırma yönünde ciddi yararlar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Edenred'in Dolu Dolu Kampanyası ile her ay binlerce restoranda indirim ve çeşitli fırsatlar sunduğuna işaret eden Dura, şöyle devam etti:

"Katılımcılarına yılbaşından bu yana yaklaşık 500 bin liralık avantaj sağlayan Dolu Dolu, tüm kampanyalar dikkate alındığında ise restoran başına 4,92 lira ödül verdi. Dolu Dolu, hem kart kullanıcılarımız hem de üye restoranlar için kazanç yaratan bir sistem. Restoranlara kampanyalarını aynı anda binlerce kullanıcıya duyurabilecekleri bir platforma ulaşırken, kart kullanıcılarına da çeşitli indirim ve avantajlar sunuluyor."