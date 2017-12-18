İznik AK Parti’de bayrak devri
AK Parti İznik İlçe kongresi partililerin yoğun katılımı ilçe yapıldı. Marmarabirlik Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kongre sonucunda delegelerin kullandığı 141 oyun tamamını alan Halil İbrahim Gökbulut, görevi mevcut başkan Tamer Mahmut Hersek’ten devraldı.
Kongrede açılış konuşmalarının ardından partililere seslenen AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, sözlerine kongrelerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı. Başkan Salman, İznik’te görev süreleri boyunca yaşadıkları Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiren tüm gelişmelerde partilerine en iyi şekilde destek veren Tamer Mahmut Hersek ve ekibine teşekkür etti. Başkan Salman, Türkiye’nin yeniden tarihi bir seçim sürecine girmeye başladığını belirterek, “İnanıyorum ki İznik teşkilatımız hep birlikte büyük hedeflerimizin kapılarını aralayacak 2019 seçimleri öncesinde de üzerine düşeni yapacak ve İznik Halkımız da desteğini bizlerden esirgemeyecektir. İznik her zaman bu güzel ülkenin geleceğine sahip çıktı ve çıkmaya da devam edecektir. İnşallah hep birlikte Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde Türkiye’nin güçlü geleceğini inşa edeceğiz” dedi.
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