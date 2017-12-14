Jandarma memur 2017 başvuru sonuçları açıklandı| Jandarma sivil memur mülakatları ne zaman?

28 Kasım’da başvuru süreci sona eren Jandarma sivil memur alımı sonuçları bugün erişime açıldı.Adaylar, Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden sonuçları öğrenebilir. Yayınlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile birliklere 22 devlet memuru, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 200 devlet memuru olmak üzere toplam 222 personel alımı gerçekleştirecek olan Jandarma Genel Komutanlığı, sivil memur alımı başvuru sonuçları açıklandı.

JSGA ve Jandarma memur alımı sonuçları sorgulama sayfası

MÜLAKATLAR NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) yapılacaktır.

MÜLAKATA NELER GETİRİLECEK?

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır

c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiĢ olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi

veya internet çıktısı.

ç. Tablo-1 ve Tablo-2’de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile

ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık,

Kalorifercilik Alanında Ustalık/Kalfalık Belgesi vb.),

d. Son üç ay içinde çekilmiĢ (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul

edilmeyecek).

e. Erkek adaylar için askerlik Ģubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, (E-Devlet çıktısı kabul

edilmeyecek)

g. İkametgâh Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak)

ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin Şehit/gazi

olduğunu gösterir belge.

h. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS

sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eĢdeğerliği kabul edilen

sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

ı. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma

fotokopisi en altta olacak Ģekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım

kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek Ģekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya

kesinlikle konulmayacaktır.)

i. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuĢak uçlu kurĢun

kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş

j. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletiĢim aracı, fotoğraf makinesi

vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların

belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.