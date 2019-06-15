Jandarma Teşkilatı 180 yaşında

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kutlama programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ayhan, mazisi başarılarla dolu Jandarma Genel Komutanlığının 180 yılı geride bıraktığını söyledi.

Jandarma Teşkilatı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun takdirini kazandığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Jandarmamız, benimsediğimiz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile halkımızla bütünleşmiş, halkımızın memnuniyetini kazanmış, aziz milletimizin gönlünde her zaman müstesna bir yerde olmuştur. Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize huzurlu bir ömür diliyorum. Görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Program sonunda Ayhan, görevlerinde başarılı olan jandarma mensuplarına, başarı belgesi verdi.