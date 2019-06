NİĞDE (AA) – Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve beraberindekiler Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığındaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Şimşek, burada yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının 180. onur ve gurur gününü kutlayarak, tüm teşkilat personelini tebrik etti.

Kurulduğu 1839 yılından buyana devletin temel yapı taşlarından birisi olarak görev yapan ve bu zamana kadar sayısız başarı ve kahramanlık sığdıran jandarma teşkilatının milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Gücünü yasalardan alan, cumhuriyetin değerlerine yürekten bağlı, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygılı bir anlayışla sorumluluklarını en mükemmel şekilde yerine getiren jandarma teşkilatımızın üstün vazife bilinci ve hizmet anlayışıyla görev yapması hepimizin huzur ve güven kaynağıdır. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki, Jandarma teşkilatımız, şanlı tarihinden aldığı güç ve ilhamla, 180 yıllık bilgi ve deneyimiyle ülkemizin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında, her geçen gün gelişen son teknoloji savunma araçlarıyla kendini yenileyerek başarılarına başarı katmaya devam etmektedir. İnanıyorum ki, milli, kültürel ve ahlaki değerlere sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını, milletini ve bayrağını seven, vazifesini her şeyin üstünde tutan personeliyle jandarma teşkilatımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ülkesinin bekası ve milletinin huzuru için kendisine tevdi edilecek her türlü görevi başarma kararlılığı içinde olacaktır. 180 yıldır fedakarca ve kahramanca vatanına ve milletine hizmet eden tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu Jandarma teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş de Jandarma Genel komutanlığının kuruluşundan bu güne kadar milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu aktardı.

Jandarma teşkilatının Türkiye Cumhuriye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını aktaran Gümüş, "Jandarma personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz sıcak soğuk yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonra da olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı askerlere hediye verildi türkü dinletisi düzenledi, eğitimli köpekler, gösteri yaptı. Daha sonra vali Şimşek ve beraberindekiler skorsky tipi helikopteri inceledi ve stantları gezdi.

Törene, Vali Şimşek'in yanı sıra, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı.