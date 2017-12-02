Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır’da terör örgütüne darbe üstüne darbe vuran jandarma ekipleri, terörün finans kaynağı olan uyuşturucuya da geçit vermiyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen narko-terörizmle mücadele faaliyetlerinde piyasa değeri 12 milyon 150 bin lira olan 810 kilogram toz esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı belirtildi.