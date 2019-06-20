Jandarmanın “kaplumbağa” mesaisi
NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, kara yoluna çıkan kaplumbağaların araçlardan zarar görmemesi için jandarma ekipleri devriye görevi yapıyor.
Alacaşar-Tatlarin yolunda, kaplumbağalar özellikle çoğalma dönemi olan mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 15 kilometrelik hat üzerinde yoğunluk oluşturuyor.
Trafikte seyreden araçların kaplumbağalara zarar vermemesi, aynı zamanda bu hayvanların trafiği tehlikeye düşürmemesi için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bu güzergahta zaman zaman devriye faaliyeti yürütüyor.
Jandarma ekipleri, karşılaştıkları kaplumbağaları yolun dışına alarak hem bu hayvanları araç çarpmalarına karşı korumaya alıyor hem de sürücüler açısından yol güvenliğini sağlıyor.
Güzergahta seyreden araç sürücülerinden Necati Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarmaya uygulamadan dolayı teşekkür etti.
Toraman, "Bu yolu sürekli kullanıyorum. Burada çok kaplumbağa var, güzel bir hizmet oldu. Hem hayvana hem arabalarımıza zarar olmasın. Vatandaş kaplumbağalara zarar vermemek için kaza yapabiliyor." dedi.
Sürücülerden Harun Taşdemir de sürekli kullandığı yolda sık sık kaplumbağalarla karşılaştığını, durumun kimi zaman trafik için risk oluşturduğunu kaydetti.
Taşdemir, "Jandarma denk geldikçe kaplumbağaları alıp yol kenarına bırakıyor. Kaplumbağa yola çıkınca, araç sürücüsü ya ezmemek için frene basacak ya da direksiyonu çevirip riske girecek. Sürekli buralardan geçtiğim için bu uygulamadan memnunuz." şeklinde konuştu.
Güzergahtaki bahçesinde çiftçilik yapan Hilmi Erdal ise kaplumbağalardan kaynaklı trafik kazasına şahit olduğunu, jandarmanın devriye faaliyetinden memnunluk duyduğunu dile getirdi.
Erdal, "Burada çiftçiyim, bu yolda kaplumbağa çok. Buralarda su var ve suya geliyorlar. Ben birkaç kez kazaya şahit oldum. Jandarmanın alıp yol kenarına alıp koyması güzel bir hizmet." ifadesini kullandı.
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