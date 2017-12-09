JAPON HEYET BAŞKAN AKYÜREK’İ ZİYARET ETTİ

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, JICA Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ve Tokyo İtfaiyesinden yetkililer Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret etti.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui ve beraberindeki heyetle görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, başta yapı denetimi ve afet yönetimi olmak üzere çeşitli konularda yapılan karşılıklı işbirliğinin son derece önemli olduğunu, böylece karşılıklı anlayışa, barışa ve ülkeler arasındaki ilişkiye katkı sağladıklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının düzenlediği programa katılmak üzere Konya’ya gelen heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tahir Akyürek, başta yapı denetimi ve afet yönetimi olmak üzere çeşitli konularda yapılan karşılıklı işbirliğinin son derece önemli olduğunu söyledi. Konya’da düzenlenecek programın da bu konuda atılacak adımlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, Dünya Tarihi Şehirler Birliği Başkanlığını Kyoto Belediye Başkanının yaptığını, Konya’nın da yönetim kurulunda olduğunu, dünya çapında tarihi mirasın korunması konusunda işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

“İnsanlar bir binayı oluşturan tuğlalar gibidir”

Tarihi mirasın korunmasının aynı zamanda dünya barışına katkı yapabilecek bir yaklaşım olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Geçmişte yaşananlar bundan sonra yaşanmaması gerekenleri bizlere işaret ediyor. İnsanları bir binayı oluşturan tuğlalar olarak vasıflandırabiliriz. Onlardan bazıları çekildiğinde bina tehlikeye girer. Günümüzde bu bakış açısına aykırı çok sayıda olay yaşanıyor olsa bile yine de barış içinde yaşanılan bir dünya idealinden vazgeçmemek gerekir. Bu işbirliği çalışmalarının aynı zamanda tanışmaya ve karşılıklı anlayışa, barışa vesile olacağını, ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi de geliştireceğini düşünüyorum” dedi.

“Konya Büyükşehir ile işbirliği yapmak istiyoruz”

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui da Konya’da itfaiyecilere yönelik bir program gerçekleştireceklerini, Konya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti. Dünyadaki problemlerden bir çoğunun gelir dağılımındaki eşitsizliklerden doğduğunu düşündüklerini kaydeden Yasui, “Bunun giderilmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye ve Japonya arasında özel bir ilişki var. Biz de bunu şahsi bağlarla güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, dünyada üçüncü ülkelere sürekli yardım yapan bir ülke. Biz de TİKA ile işbirliği ile diğer ülkelere yardım yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının geçmişte Japon İmparatoru’na Konya Büyükşehir Belediyesinin bastırdığı Japonca Mesnevi’yi hediye ettiğini hatırlatan Başkan Akyürek, heyette bulunanlara da Mesnevi takdim etti.İHA