Japon heyet Başkan Akyürek’i ziyaret etti
Dr. Hasan Hüseyin Atar ve Tokyo İtfaiyesinden yetkililer Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret etti.
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui ve beraberindeki heyetle görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, başta yapı denetimi ve afet yönetimi olmak üzere çeşitli konularda yapılan karşılıklı işbirliğinin son derece önemli olduğunu, böylece karşılıklı anlayışa, barışa ve ülkeler arasındaki ilişkiye katkı sağladıklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının düzenlediği programa katılmak üzere Konya’ya gelen heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tahir Akyürek, başta yapı denetimi ve afet yönetimi olmak üzere çeşitli konularda yapılan karşılıklı işbirliğinin son derece önemli olduğunu söyledi. Konya’da düzenlenecek programın da bu konuda atılacak adımlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, Dünya Tarihi Şehirler Birliği Başkanlığını Kyoto Belediye Başkanının yaptığını, Konya’nın da yönetim kurulunda olduğunu, dünya çapında tarihi mirasın korunması konusunda işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.
“İnsanlar bir binayı oluşturan tuğlalar gibidir”
Tarihi mirasın korunmasının aynı zamanda dünya barışına katkı yapabilecek bir yaklaşım olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Geçmişte yaşananlar bundan sonra yaşanmaması gerekenleri bizlere işaret ediyor. İnsanları bir binayı oluşturan tuğlalar olarak vasıflandırabiliriz. Onlardan bazıları çekildiğinde bina tehlikeye girer. Günümüzde bu bakış açısına aykırı çok sayıda olay yaşanıyor olsa bile yine de barış içinde yaşanılan bir dünya idealinden vazgeçmemek gerekir. Bu işbirliği çalışmalarının aynı zamanda tanışmaya ve karşılıklı anlayışa, barışa vesile olacağını, ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi de geliştireceğini düşünüyorum” dedi.
“Konya Büyükşehir ile işbirliği yapmak istiyoruz”
JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui da Konya’da itfaiyecilere yönelik bir program gerçekleştireceklerini, Konya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti. Dünyadaki problemlerden bir çoğunun gelir dağılımındaki eşitsizliklerden doğduğunu düşündüklerini kaydeden Yasui, “Bunun giderilmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye ve Japonya arasında özel bir ilişki var. Biz de bunu şahsi bağlarla güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, dünyada üçüncü ülkelere sürekli yardım yapan bir ülke. Biz de TİKA ile işbirliği ile diğer ülkelere yardım yapıyoruz” diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının geçmişte Japon İmparatoru’na Konya Büyükşehir Belediyesinin bastırdığı Japonca Mesnevi’yi hediye ettiğini hatırlatan Başkan Akyürek, heyette bulunanlara da Mesnevi takdim etti.
-
TİKA’dan Lübnan’da gençlerin eğitimine destek
-
Eyüpsultan’da ’Kudüs’ protestosu
-
Adana Büyükşehir’de taşeron işçilerin geciken maaşları ödendi
-
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırıldı
-
Konya’da teknomarket açılışında izdiham
-
Konya’da Kudüs protestosu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.