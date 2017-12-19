Japon patronun Kangal köpeği sevgisi
Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura ve Honda Türkiye Direktörü Akihito Suyomo, bir takım ziyaretler için Sivas’a geldi. Hayvanlara ilgi duyan Tsumara, Suyomo ile beraber Kangal köpeklerini görmek için Merakum mevkisinde bulunan Kangal Köpeği Irkını Yaşatma, Koruma ve Üretme Merkezini ziyaret etti. “Anadolu aslanı” olarak bilinen ve dünyaca ünlü olan Kangal köpeklerini seven heyet, merkez yetkililerinden bilgi aldı. Kangal köpeklerinin özelliklerini duyunca Japon yetkililer oldukça şaşırdı. Yeni doğan Kangal köpeklerini kucaklarına alarak seven heyet, bol bol fotoğraf çekindi. Takuya Tsumara’nın 73 kilo ağırlığındaki ‘Kaya’ isimli köpekle poz vermesi ilginç görüntüler oluşturdu.
“Çok etkilendim”
Honda Türkiye Başkanı Tsumura, Kangal köpeklerinden çok etkilendiğini belirterek, “İnsanlarla çok iyi ilişkileri var. Bundan çok etkilendim. Çok ilginç bir köpek. Tam anlamıyla güçlerini test etme şansım olmadı ama agresif versiyonunu görünce güçlü ve saldırdığından tehlikeli bir hayvan olduğunun farkına vardım. Hayvanlara karşı çok büyük bir ilgim var. Profesyonel bir hayvan fotoğrafçısıyım. Büyütmek, beslemek isterim ama bu kadar büyük bir köpekle baş edebileceğimi zannetmiyorum” dedi.
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