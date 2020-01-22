Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajama, Ayhan ve Bilgin'i ziyaret etti
SİVAS (AA) – Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajama, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.
Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen Miyajama, Vali Ayhan'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı önemli bir şehirde bulunduğunu belirtti.
Ayhan ise iki ülke arasındaki dostluk bağının önemine vurgu yaparak, "Sivas, büyük coğrafyasını kapsayacak şekilde turizmde, tarımda, sanayide önemli çalışmalar yapıyor. Bunlarla birlikte, Japonya'dan daha çok turisti ve iş insanını Sivas'ta ağırlayacağımıza inanıyorum." dedi.
Miyajama, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e de makamında ziyarette bulundu.
Ziyarette Sivasspor'un çok başarılı bir sezon geçirdiğine değinen Miyajama, Bilgin'e bu başarının sırrını sordu.
Bilgin ise Sivasspor'un istikrarlı bir yönetime sahip olduğunu ifade ederek, "Kulüp başkanımız 17 yıldır takımı yönetiyor. Aynı zamanda teknik heyetimiz oldukça başarılı, futbolcu arkadaşlarımızın da özverili mücadeleleri başarıyı getirdi." şeklinde konuştu.
Ayhan ve Bilgin, Miyajama'ya çeşitli hediyeler takdim etti.
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