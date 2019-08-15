Judoyu sevdirmek için gece gündüz çalışıyor
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde judo antrenörlüğü yapan Ahmet Koçyiğit, ilçedeki öğrenci ve velilere sporu sevdirmek için büyük çaba harcıyor.
Yaklaşık 5 yıldır antrenörlük yapan ve binin üzerinde öğrenciye judoyu sevdiren 40 yaşındaki Koçyiğit, Çubuk Cumhuriyet İlkokulu'nun 400 öğrencisine her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere ücretsiz kurs veriyor.
Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 25 yıl önce duvarda asılı olan bir ilanı görerek judoya başladığını, kendisini eğiten hocasından ücretsiz dersler aldığını belirtti.
Kendisinin de aynı şekilde çocuklara ücretsiz dersler vererek sporcular yetiştirmeyi istediğini ifade eden Koçyiğit, "Buradan Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkartmayı hedefliyoruz. Haftada toplam 21 antrenman yaparak zamanımızı güzel bir şekilde değerlendiriyoruz." dedi.
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ali Bodur da öğrencilerin judoya yatkın olduğunu görerek başlattıkları eğitimlerin başarıyla devam ettiğini ifade ederek, "Ahmet hocamız sayesinde okulumuza bu sporda 120 madalya kazandırdık. Ayrıca 2 tane kupa ve Türkiye genelinde dereceler almış öğrencilerimiz de var." diye konuştu.
Çocuğunun Ahmet hoca ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen velilerden Mustafa Özdemir de judoya devam eden öğrencilerin derslerinde de daha başarılı olduğuna dikkat çekti.
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