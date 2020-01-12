Junioshow 65 ülkeden 28 bine yakın sektör profesyonelini ağırladı

BURSA (AA) – Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nı (Junioshow), 65 ülkeden 27 bin 892 sektör profesyoneli ziyaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından, ​Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen fuar sona erdi.

Kentteki yılın ilk fuar organizasyonu olan Junioshow, 8-11 Ocak'ta TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fuara, BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları kapsamında 65 ülkeden 1300'e yakın yabancı alıcı geldi.

– "Çok sayıda iş birliğine sahne oldu"

Açıklamada ifadelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Junioshow ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün 2020 yılına moralli başladığını belirtti.

Fuarda, dünya trendlerini belirleyen 10 bine yakın modelin profesyonel alıcıların beğenisine sunulduğunu aktaran Kuş, "Firmalarımız, 0-12 yaş grubu bebe ve çocuk hazır giyimi ilkbahar-yaz koleksiyonlarını sergiledi. BTSO olarak Ur-Ge ve Ticari Safari Projeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu fuarda da dünyanın dört bir yanından yabancı alıcıları, firmalarımızla bir araya getirdik. İlk günden bu yana sektörün ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlayan Junioshow, bir kez daha çok sayıda iş birliğine sahne oldu." değerlendirmesinde bulundu.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de büyük ilgi gören fuarın verilen milyonlarca dolarlık siparişle hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağladığını vurguladı.

Fuarın, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Manisa, Antalya ve Denizli başta olmak üzere 49 ilden sektör temsilcileri tarafından ziyaret edildiğini anlatan Ersözlü, 65 ülkeden 1245 iş insanını ağırladıkları bilgisini verdi.

Ersözlü, yılın ikinci Junioshow etkinliğinin 10-13 Haziran'da "sonbahar-kış" konseptiyle yapılacağını bildirdi.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise Junioshow'un sektörün yükselen ivmesine bir kez daha güç kattığını, katılımcı firmaların özellikle yabancı alıcıların ilgisinden son derece memnun kaldığını belirtti.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Fuara kendi imkanlarıyla gelenleri de dahil ettiğimizde 2 bine yakın yabancının geldiğini görüyoruz. Yakın coğrafyamızda yaşanan sıkıntılara rağmen bu kadar yabancıyı fuara getirebilmek çok önemli bir başarıdır. Çok sayıda ihracat anlaşmasının yapıldığı fuar, sektörümüze 2020 yılı için ümit verdi. Sektörümüzün gelişimi adına iş birliği içerisinde çalıştığımız BTSO'ya ve TÜYAP'a teşekkür ediyorum."