Kaçak Afgan yolcuların ihbarı üzerine yakalandı

Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası bir yolcu otobüsünde Ankara’dan Konya’ya seyahat eden bir kişinin durumundan şüphelenen yolcular polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kulu Otogarında mola veren otobüste ihbar edilen kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Kimliğini ibraz edemeyen ve Afganistan uyruklu adının da Cihangir Harodimi olduğunu iddia eden şahsın, yurda kaçak yollarla girdiğini tespit edildi. Kulu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Afgan uyruklu şahıs, Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Konya’ya götürüldü.