Kaçak midye avcıları ceza yememek için denize kaçtı
Kocaeli Körfezinde koruma altındaki kuş gözlem merkezi sınırlarında kaçak midye avcılığı yapan şahıslar, Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine ceza kesmemesi için denize kaçtı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan ve koruma altındaki kuş gözlem merkezi sularında kaçak midye avcılığı yapan 8-10 kilişik şahıslarla, kendilerini sudan çıkarıp cezai işlem uygulamak isteyen görevliler arasında yaşanan köşe kapmaca ilginç görüntülere sahne oldu. Edinilen bilgiye göre İzmit Körfezi’nde kaçak midye yapan şahısları engellemek isteyen zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, alana gelerek kaçak avcıları denizden çıkmaları konusunda uyardılar.
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