KADEM Kırşehir Temsilciliğinin faaliyetleri anlatıldı
KIRŞEHİR (AA) – Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal, genel merkezlerinde düzenlenen toplantıda Kırşehir'de yaptıkları çalışmaları anlattıklarını belirtti.
Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in de aralarında olduğu 46 ilin katılımıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programında yapılan sunum ve eğitimler ile sosyal çalışmaların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.
İki gün süren eğitim programında, Kırşehir temsilciliği olarak yaptıkları çalışmaları anlatma fırsatı bulduklarını aktaran Ünsal, şunları kaydetti:
"KADEM Genel Merkezince yapılan eğitim programında, bölge grup toplantılarında yerel sorunları konuşarak bu sorunlara dair çözüm önerileri geliştirildi. Kırşehir'de açıldığımız günden bugüne ailenin ve kadının güçlenmesi, ilimizde kadın istihdamının arttırılması adına yaptığımız çalışmaları anlattık. KADEM olarak, milli ve manevi değerlerimizin referansıyla, sağlıklı nesillerin korunması konusunda hassasiyetle çabalarımız sürecektir. Aileyi tehdit eden her türlü fikir ve oluşuma karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Güçlü aile yapısını tehdit eden birçok unsur varken bizler daha çok çalışacağız."
Ünsal, hizmet içi eğitim programı kapsamında Kırşehir'de yapmayı planladıkları çalışmalar ve projeler hakkında da bilgi verdiğini ifade etti.
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