Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, yılın son gösterisini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdi.
Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek, pilotluk serüvenine 9 yaşında başlayan Semin Öztürk Şener, "Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan bin kişi, Şener'in 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağının çevresinde iki hilal oluşturacak şekilde dizildi. Uçağının yanında bulunan Şener de elindeki Türk bayrağıyla her yıl gerçekleştirilen "cumhuriyet" fotoğrafında yer aldı.
Fotoğraf çekiminin ardından etkinliğe katılanlar için yılın son gösterisini yapan Şener, izleyenlerden alkış aldı.
Gösterinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Şener, cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Bu yılı 6 gösteriyle tamamladığını belirten Şener, "Aynı zamanda Sivrihisar Havacılık Merkezinin de bu yıla dair son uçuşunu yapmış olduk. Bu gösteri elbette en anlamlı gösteri, çünkü Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yapıyoruz. Bu etkinlikte uçmaktan dolayı çok gururluyum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.
-
500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de
-
AK Parti Zara İlçe Başkanlığı birlik toplantısı düzenlendi
-
Yunak’ta trafik kazası: 2 yaralı
-
Hadim Belediyesi “Taşeli Belediyeleri Tanıtım Günleri”ne katıldı
-
Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
-
Doğa için yürüyüp, yoldaki çöpleri topladılar
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.