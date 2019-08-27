Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem Kibar'ın
İSTANBUL (AA) – Milli binici Senem Kibar, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Özel Unvan Yarışması olan Engel Atlama Türkiye Şampiyonası'nda Kadın Biniciler Kupası'nın sahibi oldu.
Kibar Holding'in açıklamasına göre, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Özel Unvan Yarışması olan Engel Atlama Türkiye Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirildi.
Dört farklı kategorinin yer aldığı, 250 at ve binicinin katıldığı 2019 Yılı Türkiye Kupası Engel Atlama Şampiyonası'nda milli binici Senem Kibar, Kadın Biniciler Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Alüminyum sponsorluğunda yarışan Kibar, FYN 4 isimli atı ile iki gün süren müsabakalarda parkurları hatasız tamamlayarak rakiplerini geride bıraktı.
Atlara olan tutkusu ortaokul yıllarına dayanan ve uzun yıllardır binicilik sporuna gönül veren Kibar, ilk olarak 2010'da Bayanlar Milli Takımı'na seçildi. Katıldığı çeşitli müsabakalarda dereceleri bulunan Kibar, 2016'daki Balkan Şampiyonası'nda da Bayanlar Balkan Şampiyonu olmuştu.
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Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem Kibar'ın
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