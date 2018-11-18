Kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle oto bakımcı oldu

KARAMAN (AA) – KEMAL ÖNDER DEMİRKOLLU – Karaman'da oto bakım servisinde çalışan 40 yaşındaki Öznur Duran, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle oto bakım ve ekspertiz alanında kendi iş yerini kurdu.

Bir çocuk annesi Duran, oto yetkili servisinde 9 yıl yedek parça, müşteri temsilciliği ve araç kabulü gibi bölümlerde çalıştı.

Bu süreçte İŞKUR'un girişimcilik kursuna katılan Duran, eğitimi başarıyla tamamlayarak belgesini aldı.

Çalıştığı iş yeri kapanınca kendi işini kurmaya karar veren Duran, KOSGEB desteğiyle 3 yıl önce oto bakım ve ekspertiz alanında iş yeri açarak çalışmaya başladı.

Duran, şu anda Karaman'da oto tamir, bakım ve ekspertiz sektöründe çalışan tek kadın olarak hizmet veriyor.

– İŞKUR'un girişimcilik kursuna katıldı

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki iş yerinde çalışırken mesleğin tüm yönlerini öğrendiğini söyledi.

Kendini sürekli geliştirmeye çalıştığını belirten Duran, "İŞKUR'un açtığı girişimcilik kursuna katıldım. Aslında kursa giderken iş yeri açma hedefim yoktu. Ama çalıştığım firma kapanınca KOSGEB desteğiyle kendi iş yerimi açmaya karar verdim." diye konuştu.

İlk önce yedek parça dükkanı açmak istediğini, fakat çok fazla sermeye gerektiği için vazgeçtiğini anlatan Duran, şöyle devam etti:

"Çalıştığım firma ekspertiz işi ile de uğraşıyordu. Karaman'da bu işi yapan tek firmaydı. İşe başlarken önce Karaman'daki araç sayısını araştırdım. Otomotiv sektörü şu anda en iyi sektörlerden biri. Ben bu işi yapabilirim dedim. Babam da destek verdi, bu iş yerini açtık. Yanıma yetişmiş tecrübeli elemanlar aldım. İkinci el araçların kontrollerini yapıyoruz. Kaporta, boya, mekanik kontrol, elektronik arıza hizmeti veriyoruz."

– "Bu sektörde çalışan tek iş yeri sahibi kadın benim"

Duran, bir kadın olarak sanayide çalışmanın zorlukları olduğuna işaret ederek, sözlerin şöyle sürdürdü:

"Dükkanı açtığımda olup olmayacağı konusunda endişelerim vardı. Ama ben şanslıydım, çünkü sanayiyi tanıyordum. Zaten kendime güveniyordum, işi de biliyordum. Bir iş yeri açarken maddi ve manevi zorluklar çekiliyor. Ama geri dönüşü çok güzel oldu. Çevremdeki esnaf arkadaşlar destek oldu. Bize iş gönderdiler. İlk başta araçlara bindiğim zaman müşteriler 'siz mi bakacaksınız’ diyorlardı. Artık alıştılar hatta 'kadınlar daha çok inceler, kadınların işlerine daha çok güveniyoruz' demeye başladılar. Karaman'da bu sektörde çalışan tek iş yeri sahibi kadın benim."

– "Ön yargılar yavaş yavaş siliniyor"

Çok çalışarak çevresindeki ön yargıları yıktığı için mutlu olduğunu vurgulayan Duran, "Kadın olduğumuz için 'bunu yapamazsın' sözlerini çok duyduk. Çalışan birçok kadının bunu defalarca duyduğundan eminim. Onlara diyorum ki, bu ön yargılar yavaş yavaş siliniyor. Biz kadınların sayesinde siliniyor. Şu anda birçok meslek dalında çalışan kadınlar var. Çalışmak isteyen bütün kadınlara güzel örnek olalım. Hayallerinin, yapmak istedikleri işlerin peşinden gitsinler. Bir erkeğin yaptığı her işi kadın da yapabilir. Sanayide Ayşe, Fadime ustaların çoğalmasını istiyorum." şeklinde konuştu.