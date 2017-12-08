Kadın hırsızlar güvenlik görevlisinden böyle kaçtı

ABD’nin Houston kentinde 3 hırsızlık şüphelisi kadın, kendilerini fark eden güvenlik görevlisinden böyle kaçtı. Kadınların içinde olduğu cip, son sürat park alanından kaçarken, güvenlik görevlisi de şoför kapısında asılı kaldı. Ancak araç dönüş yaparken o da savrularak yere düştü.