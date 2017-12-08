Kadınlar şalvarlarıyla sahadaydı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir grup kadın, halı sahada futbol maçı yaptı. Birbirlerini önceden tanıyan 8 ev hanımı, aile ekonomisine katkı sağlamak ve bazıları da geçimini sağlamak için börekçilik yapmak uzere iş adamı Kasım Yasdıoğlu’na başvurdu. İşletmeciliğini yaptığı fırının önünde otantik bir mekan hazırlayıp kadınlara iş imkanı sunan iş adamı, günde 2 binin üzerinde börek satmaya basladı.