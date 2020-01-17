Kadınların çantalarında telefon araması “Powerbag” ile son bulacak

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir'de bir firma tarafından geliştirilerek patenti alınan "Powerbag" adlı çanta, hem akıllı cihazları şarj etme hem de üzerindeki ekran sayesinde gelen çağrıları ve sosyal medya mesajlarını telefonu çıkarmadan okuma kolaylığı sağlıyor.

Kentte perakende sektöründe firması bulunan Aydın Yüksel, kadınların günlük kullandığı çantalardan cep telefonlarını çıkarmakta zorlandığını, çağrılara zamanında yanıt veremediğini ve şarj sorunu yaşadığını fark etti.

Bunun üzerinde 2018'de bir iş fikri geliştiren Yüksel, Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisince yürütülen TechUp Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Program'a başvurup aldığı eğitimin ardından yazılım ve tasarımcılardan oluşan ekip kurdu.

Yüksel ve ekibi yaklaşık 4 aylık çalışma sonunda, telefonu şarj etmenin yanı sıra dışındaki multimedya ekranında çağrıları ve mesajları gösteren "Powerbag" adlı çantayı geliştirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksel, akıllı çanta üretmeyi amaçlamak yerine problem çözmek için yola çıktıklarını söyledi.

Bir arkadaşının, kolundaki akıllı saati göstererek "Arama olunca telefonu cebimden çıkarmadan kimin olduğunu görebiliyorum. Bu büyük bir kolaylık." dediğini anlatan Yüksel, şöyle devam etti:

"Bu en çok kadınların yaşadığı problem. Telefonlarını çantada taşıdıklarından çağrıları ve mesajları göremiyorlar. Çağrılara bakmak için çantadan telefonlarını çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bunun yanı sıra bir rahatsızlıktan dolayı Ankara'da hastaneye giden anneme 4 saat ulaşamadık. Telefonun şarjı bitmiş, ancak Yüksek Hızlı Tren'e binince bize ulaştı. Bunların evrensel problem olduğunu tespit ettik. Aplikasyon, elektronik, moda tasarımı ve yazılımla ilgilenen arkadaşlarımızla bu ürünü geliştirdik. Yaklaşık 4 aylık eğitimin sonunda ürünümüzü son kullanıcıya ulaştıracak hale getirip patentini aldık."

– Fiyatı 500-600 lira olacak

Yüksel, dünyada telefon şarj eden seyahat çantalarının bulunduğunu ancak günlük kullanılan çantalarda bu özelliğin, geliştirdikleri ürün sayesinde ortaya çıktığını dile getirdi.

Powerbag ile amaçlarının, telefonu şarj etmek dışında kayıp çağrıları engellemek olduğuna dikkati çeken Yüksel, "Çantanın dışındaki multimedya ekranıyla kişiselleştirme de sunuyoruz. Şimdilik 3 model çanta ürettik. 18-25 yaş grubu gençlerin tercih ettiği pop, klasik ve evrak çantası modeli geliştirdik." diye konuştu.

Seri üretime geçmek için melek yatırımcılardan destek isteyeceklerini bildiren Yüksel, çantanın fiyatının 500-600 lira olacağını sözlerine ekledi.