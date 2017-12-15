Kadrolu 3 eşek törenle emekli edildi

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinin “Yukarı Mardin” olarak adlandırılan tarihi bölgesinde sokakların dar olması nedeniyle İlçe Belediyesi bünyesinde çöp toplama işlerinde kadrolu olarak kullanılan 40 eşekten 3’ü emekli edildi. 8 yıl boyunca kentin sokaklarında çöp taşıyan eşekler için emeklilik töreni düzenlendi. Artuklu Belediyesinin Yeni Yol Mahallesi’nde bulunan eşek bakım evinde düzenlenen tören renkli görüntülere sahne oldu. Törende, semerleri kırmızı kurdelelerin kesilmesiyle kaldırılan eşeklere sevdikleri yiyeceklerden oluşan tepsi sunuldu. Eşeklerin yaşamları boyunca tüm ihtiyaçlarının Artuklu Belediyesine ait barınakta karşılanacağı belirtildi.

Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kadri Toparlı, “Mardin merkez sit alanında merkepler 5-6 yaşlarında uzman arkadaşlar tarafından alınıyor. Çoğu sokağımız merdivenli olduğu için bizim işimizi kolaylaştırıyorlar. Merdivenli bütün sokakları toplatıyoruz. Uzman elamanlarımız denetiminde 8-9 yıl çalıştırılıyorlar. Daha sonra bunları hayvan barınağına çektiriyoruz. Her 3-4 yılda bir tören hazırlıyoruz. Maaş ve emeklilik hediyesi özgürlük. Bu saatten sonra çalışmayacaklar. Bütün ihtiyaçları belediye tarafından ölünceye kadar karşılanacak” dedi.

Beril Solmuşgül – Murat Akgül