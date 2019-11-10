KAEÜ Rektörü Karakaya'dan Yozgat'a ziyaret
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yozgat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı ziyaret ederek, başarı diledi.
Ziyarette konuşan Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi çalışmalarıyla oldukça ilerledi. Üniversitemiz tarafından üretilen ve hayata geçirilen pilot projeler önemli kazanımlar sağlamaktadır. Çalışmalarımızı ilerleterek üniversite, şehir ve bölgemize katkılar sunmayı amaçlamaktayız." sözlerini kullandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ ise Yozgat, Kırşehir ve genel itibariyle İç Anadolu Bölgesinin ilerlemesi, gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.
Karakaya, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı da makamında ziyaret ederek, Yozgat'taki çalışmalar ve KAEÜ'nün projeleri hakkında bilgi verdi.
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