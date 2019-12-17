KAEÜ'de diz altı ampute hastasına protez takıldı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) sosyal güvencesi olmayan bir vatandaşa, üniversitede protez bacak yapılarak takıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programcılığı Öğretim Görevlisi Haydar Altınkaynak'ın koordinesinde öğrencilerle hazırlanan protez bacak, trafik kazası geçiren ve sosyal güvencesi olmayan bir vatandaşa başarılı bir operasyonla takıldı.
Ortopedik Protez ve Ortez Programcılığında diz altı ampute hastası Mustafa Dokumacı ile bir araya gelen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, hastanın son durumu, benzer vakalar ve çözüm metotları ile ilgili bilgiler verdi.
Altınkaynak, hastanın kendilerine geldiğinde diz altından bacağını kaybetmiş olduğunu ve yaptıkları incelemeyle hastaya uygun statik kurulum ve dinamik ayarlarıyla protez geliştirdiklerini aktardı. Hastaya başka yerde yapılan ancak başarısız olan protezin diz altında yaptığı deformelerin de giderildiğini anımsatan Altınkaynak, kısa ve uzun mesafe yürüyüşlerle hastaya protezin uyumunu izlediklerini ve sorunsuz uygulanabildiğini test ettiklerini ifade etti.
Hasta ile bir süre sohbet eden Rektör Karakaya, öğrencilere, teorik ve pratik uygulamalara önem verilmesini, geleceğin genç sağlıkçıları olan öğrencilerin, umut bekleyen hastalara her zaman yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.
Karakaya, protezin başarıyla hazırlanıp, ampute bacağa yerleştiren akademisyen ve öğrencileri tebrik etti.
-
Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
-
Aksaray'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
-
Lider Sivasspor kupa maçına hazır
-
KAEÜ'de diz altı ampute hastasına protez takıldı
-
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: “Allah'ın izniyle düşmeyeceğiz”
-
Türkiye'nin yıldızına “Anadolu” ötegezegenine “Göktürk” ismi verildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.