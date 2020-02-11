KAEÜ'de öğrenciler için yeni yemekhane

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) öğrenciler için 840 kişilik yeni yemekhane hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ öğrencilere daha kaliteli hizmet sunmak ve öğrencilerin zaman sorununa çözüm üreterek sıra beklemeden yemek alabilmeleri için Süleyman Türkmani Yemekhanesini hizmete sundu.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni yemekhanede gündüz ve gece eğitim alan 840 kişiye aynı anda yemek verebileceğini aktardı.

Öğrencilerin yemek ve barınma sorunları ile yakından ilgilenerek ve çözüm odaklı bir yaklaşım ile hareket ettiklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Sık sık yapılan rektör öğrenci buluşmalarında ortaya çıkan istekleri yerine getirilmeye gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin her biri bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimiz yemek yemek için sıra beklediklerini ve bu sırayı beklerken zaman kaybettiklerini söylediler. Onlar için zaman çok kıymetli ve bu alanda düzenleme yapmamız gerekti. Tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olan ve ikinci öğretim öğrencilerinin de faydalanacağı Süleyman Türkmani Yemekhanesini de hizmete açtık. Öğrencilerimiz temel ihtiyaçlarını da sorunsuz bir şekilde karşılamalılar. Tüm öğrencilerimizin kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini istiyoruz. Onlardan gelen tüm talepleri göz ardı etmeden hayata geçiriyoruz."