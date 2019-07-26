KAEÜ'den spor kulüplerine desek

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesindeki spor tesisleri, imzalanan protokolle Bölgesel Amatör Lig'de (BAL Ligi) mücadele edecek olan kulübün kullanımına açıldı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, spor tesislerinin ortak kullanımı konusunda üniversite yönetimi ile Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde 2019-2020 sezonunda BAL Liginde mücadele edecek olan Mucur Yabanlıspor, tüm müsabakalarını KAEÜ stadyumunda oynayacak.

Rektör Vatan Karakaya, sportif anlamda fiziki tüm olanaklara sahip olan üniversitenin, kentteki sportif faaliyetlerini destekleyerek maddi ve manevi tüm imkanlarını kullanıma sunduğunu ifade etti.

Kırşehir'deki tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri desteklediklerini vurgulayan Karakaya, Mucur Yabanlıspor'u yeni sezonda karşılaşacağı müsabakalara ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, takıma maçlarında başarı diledi.