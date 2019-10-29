KAEÜ'den uluslararası iş birliği
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) Özbekistan'dan üniversiteler ile uluslararası iş birliği anlaşmaları imzaladığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ ile Özbekistan Milli Üniversitesi ve Özbekistan Buhara Devlet Tıp Üniversitesi arasında ikili iş birliği, Mevlana ve Erasmus anlaşmaları imzalandı.
Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'nda gerçekleşen törende Özbekistan üniversitelerinin temsilcileri ile KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya arasında imzalanan işbirliğiyle Kırşehir'de ve Özbekistan'da çok sayıda öğrenci eğitim alacak.
İşbirliği anlaşmasını değerlendiren Karakaya, "Yapılan çalışmalar ile üniversiteler arasında bağların güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu tür anlaşmaları önemsiyor ve daha sık gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu anlaşmalar artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.
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KAEÜ'den uluslararası iş birliği
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